Agi.it - Canta in un piano bar mentre è in malattia. La Cassazione, "il datore di lavoro non può licenziarlo"

AGI - E' illegittimo il licenziamento di un lavoratore inper un forte stato d'ansia vistore in unbar in un giorno di congedo preso per il suo problema di salute. Lo ha stabilito la Corte diche nei giorni scorsi ha respinto il reclamo della datrice didopo che due pronunce di merito avevano già dato ragione al lavoratore con la passione per la musica licenziato nel febbraio del 2020. "In relazione a un periodo per(per ansia) l'impegno in attività ricreative non configura in sè un comportamento pregiudizievole con la dichiarata condizione depressiva" viene riportato nella sentenza degli 'ermellini letta dall'AGI. Secondo i giudici della Suprema Corte, sezione, la datrice non ha dimostrato che la partecipazione del suo dipendente "a una serata comente dibar" abbia danneggiato la sua ripresa psico-fisica e di conseguenza il rientro in servizio.