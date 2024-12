Ilveggente.it - Berrettini, non c’è gara: li ha asfaltati senza pietà

, che soddisfazione: non ce n’è per nessuno.Non sarà certo un premio a decretare ciò che è sotto gli occhi di tutti. E cioè che Matteosi è lasciato alle spalle una stagione che, pur tra alti e bassi, è stata assolutamente memorabile. Non ha vinto un Masters 1000, non ha vinto uno Slam, ma i 3 titoli che si è assicurato, insieme alla Coppa Davis, malgrado non sia ancora tornato al 100%, sono un segnale inequivocabile del suo talento e della sua grandissima forza di volontà., non c’è: li ha(LaPresse) – Ilveggente.itCi sta, dunque, che l’Atp l’abbia individuato come possibile destinatario di uno degli Awards più speciali che ci siano: il premio al Comeback Player of the year, ossia al miglior tennista che è tornato in alto in classifica dopo una brusca battuta d’arresto.