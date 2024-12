Ilrestodelcarlino.it - Under 18, niente derby. Bene Under 16 e 15

Non solo Primavera. Tanto più che siamo in autunno inoltrato, come hanno dimostrato anche gli eventi atmosferici che lo scorso fine settimana hanno portato al rinvio deldi cartello della quattordicesima giornata del campionato18, che avrebbe visto i bianconeri impegnati a Bologna e invece costretti al forfait per impraticabilità del campo. Ne ha così approfittato il Torino, che battendo 4-1 l’Atalanta ha temporaneamente ridotto il suo divario in classifica dai baby del Cavalluccio, che restano in ogni caso primi con 33 punti, 3 in più rispetto agli inseguitori piemontesi. Per i cesenati il prossimo impegno - in attesa del recupero della sfida sotto le due torri - sarà dunque il match casalingo contro il Genoa. Genoa che come già detto, era stato protagonista del pareggio 1-1 contro la formazione Primavera 1 di mister Nicola Campedelli, che aveva agguantato in rimonta gli avversari grazie alla rete di Perini.