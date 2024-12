Sport.quotidiano.net - Serie B. Samp, dopo Pirlo via anche Sottil

Nuovo scossone in casadoria:la pesante sconfitta contro il Sassuolo, la società ligure ha deciso di esonerareAndrea. Il tecnico piemontese, subentrato ad Andreaalla quinta giornata, non era riuscito a invertire la rotta dei blucerchiati, eccezion fatta per l’inattesa vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Genoa. L’allenamento di ieri è stato diretto dal collaboratore tecnico Alessio Aliboni: tra i candidati per la panchina spiccano i nomi di Semplici e Andreazzoli. In casa Sudtirol, l’esonero di Zaffaroni ha portato all’ingaggio di Fabrizio Castori, tecnico esperto con due promozioni inA. Matteo Baconcini