Sci alpino i convocati dell’Italia per la Val d’Isere | Vinatzer a caccia di un exploit in slalom ed in gigante

Archiviata la parentesi americana di Beaver Creek, il comparto maschile del Circo Bianco torna in Europa e si appresta ad affrontare in Valla quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci. La località alpina francese ospiterà tra sabato 14 e domenica 15 dicembre une a seguire unospeciale.Il direttore tecnico azzurro Massimo Carca ha convocato complessivamente 8 atleti per le gare del weekend: Alex, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Simon Talacci, Tobias Kastlunger e Stefano Gross.e Della Vite sono gli unici a cimentarsi in entrambe le specialità.Invedremo in azione anche De Aliprandini, Zingerle, Borsotti e Talacci, mentre tra i pali stretti il quartetto tricolore verrà completato da Kastlunger e Gross.