Quasi un miliardo di spese per la Roma: il bilancio e i versamenti di Friedkin

Una multa da 3 milioni di euro. È questo quanto si aspetta ladall'Uefa per la sanzione che dovrebbe essere comminata per i risultati dell'esercizio 2023-24 e scritti nero su bianco nelapprovato nelle scorse settimane (la firma sul documento, dopo le dimissioni di Lina Souloukou, è del fedelissimo dei, Eric Williamson). Dalle carte emerge che i texani nella scorsa stagione hanno erogato finanziamenti soci per 90 milioni - nell'attualesono di 10 milioni, ma non sono finiti qui, secondo quanto viene previsto in un'annata che si prospetta con conti in miglioramento - e sono stati inoltre convertiti 110,1 milioni da debiti verso soci per finanziamenti a «Riserva azionisti c/aumento di Capitale». In generale il rosso è stato di 81,4 milioni, con un fatturato di 301,7 milioni, costi per 317,4 milioni e ammortamenti a 38,1 milioni.