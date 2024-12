Ilfattoquotidiano.it - Jay-Z è accusato di violenza contro una 13enne e (a sorpresa) la suocera Tina Knowles è contenta. Beyoncé per ora sorride: ecco cos’è successo

Quale miglior risposta ai media nel momento di tempesta se non apparirenti e felice a favore dei paparazzi? È la linea dettata dache alla premiere di “Mufasa: The Lion King” a Los Angeles si è portato il marito Jay-Z nell’occhio del ciclone giudiziario. Il rapper, infatti, è statoda una donna di averla stuprata insieme a Puff Daddy. I fatti risalgono al 2000, durante una festa dopo la cerimonia di premiazione degli MTV Music Awards. La vittima aveva 13 anni. La denuncia, come riportano i media internazionali, era già stata presentata lo scorso ottobre.Ma seè rimasta in silenzio la madre,, fino a quando con il suo profilo ufficiale Instagram, come ha notato Page Six, ha messo “Mi piace” a un post della ABC 7 Chicago News, in cui si annunciava che il rapper era stato citato in giudizio per stupro.