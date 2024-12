Ilrestodelcarlino.it - Emergenza alluvione nella Bassa: evacuazioni e chiusure stradali per il torrente Crostolo

Si è temuto di rivivere l’del 19 e 20 ottobre scorso,, dove tra domenica sera e ieri notte si sono alzati i livelli dei corsi d’acqua, in particolare ile canali adiacenti, gli stessi che avevano provocato gli allagamenti tra Reggio, Bagnolo, Cadelbosco, Castelnovo Sotto, fino a Santa Vittoria di Gualtieri e Novellara. A Bagnolo sono state evacuate tre famiglie – per un totale di nove persone – residenti in un edificio non distante dall’argine del canalazzo Tassone, in via Spallanzani, per il rischio di possibile allagamento di quell’area, che in presenza di acqua sarebbe stato difficile raggiungere per garantire aiuti. Ma già ieri mattina sono stati autorizzati a rientrare nelle loro case, quando i livelli di tutti i corsi d’acqua hanno iniziato manifestare un vistoso calo.