Nerdpool.it - Doctor Who: Joy to the World, il trailer in italiano dello speciale natalizio!

È finalmente online ilufficiale dell’attesissimoWho: Joy to theche debutterà il 25 dicembre (alle 18:10, ora italiana) su Disney+.Ecco il:Quando Joy si registra in un hotel di Londra nel 2024, apre una porta segreta sull’Hotel del Tempo, scoprendo pericoli, dinosauri e il Dottore. Ma un piano mortale si sta dispiegando sulla Terra, giusto in tempo per il Natale.Loha come protagonisti Ncuti Gatwa (Sex Education) nel ruolo del Dottore e Nicola Coughlan (Bridgerton) in quello di Joy. Il cast comprende anche Steph de Whalley nel ruolo di Anita, Jonathan Aris in quello di Melnak, Joel Fry nei panni di Trev, Peter Benedict in quelli di Basil, Julia Watson nel ruolo di Hilda e Niamh Marie Smith in quello di Sylvia.Steven Moffat (Who, Sherlock) è l’executive producer e sceneggiatore diWho: Joy to the, mentre Alex Sanjiv Pillai (Riverdale, Bridgerton) è il regista.