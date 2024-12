Criminalità organizzata | 33 miliardi dal turismo Campania e Lombardia a rischio

Quotidiano.net - Criminalità organizzata: 3,3 miliardi dal turismo, Campania e Lombardia a rischio

Sarebbe pari a 3,3di euro, il giro d'affari dellaitaliana derivante dall'infiltrazione nell'economia legale del settore turistico del Belpaese di cui quasi 1,5concentrato nelle realtà del Nord. Emerge da uno studio realizzato da Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima e che ha stimato l'attività di welfare criminale delle mafie sulelaborando dati rilevati elaborando dati ufficiali o da fonti autorevoli. Assoluto primato della 'ndrangheta con un giro d'affari di 1 miliardo 650 milioni (50% degli introiti totali), poi camorra a 950 milioni (28,8%), mafia a 400 milioni (12,1%). Secondo Demoskopika che utilizzato una serie di dati rilevati da alcune fonti ufficiali o autorevoli: Unioncamere, Direzione Investigativa Antimafia, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla, Istat, Cerved e Banca d'Italia si tratta di un'attività sempre più pervasiva di controllo del territorio che metterebbe aquasi 7mila imprese attive pari al 14,2 per cento su un totale di oltre 48mila realtà a "default", maggiormente fiaccate da crisi di liquidità e indebitamento e, dunque, più vulnerabili al "welfare criminale" delle mafie che dispongono, al contrario, di ingenti risorse finanziarie pronte per essere "ripulite".