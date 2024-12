361magazine.com - Brasile, il Presidente Lula operato d’urgenza: come sta

Leggi su 361magazine.com

È ricoverato da ieri sera in ospedaleIn numero uno del, Luiz Inacioda Silva, è in ospedale dal 9 dicembre a San Paolo. Attualmente dopo essere stato sottoposto a un’operazione è statoper un’emorragia intracranica e si trova in terapia intensiva.spiegano i media brasiliani, nella serata di ieri, 9 dicembre,si è recato all’ospedale Sírio-Libanês di Brasilia dopo aver avvertito forti dolori alla testa. Il Capo di Stato delè stato sottoposto subito a una risonanza magnetica che ha segnalato la presenza di una emorragia intracranica, dovuta,si legge dal bollettino medico «all’incidente subito in casa il 19 ottobre».A ottobre,, 78 anni, è infatti caduto nel bagno della sua residenza ufficiale, a palazzo Alvorada. A ottobre gli sono stati subito dati cinque punti di sutura.