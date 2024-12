Lanazione.it - Blackout per la T Gema. Brutta debacle a Roma

Si deve essere mangiato le mani coach Marco Del Re, tecnico de La T TecnicaMontecatini, nel vedere i risultati maturati nel quindicesimo turno di Serie B Nazionale. Con una vittoria nel succoso anticipo del sabato sul parquet del Palazzetto dello Sport dii "leoni" termali avrebbero compiuto un significativo scatto in avanti nella corsa al secondo posto nel Girone B e alla qualificazione alle Final Four di Coppa Italia in programma a marzo, alla luce del contemporaneo ko casalingo di Ruvo di Puglia contro la Pielle Livorno. Dopo un primo tempo prossimo alla perfezione, quantomeno nella difesa del proprio canestro, Toscano e compagni si sono invece fatti soverchiare da una Luissabile sì a non far trovare ritmo e fluidità a Montecatini, ma agevolata anche da un’avversaria uscita dagli spogliatoi senza la necessaria energia mentale e fisica per contrastare una formazione solida come quella capitolina.