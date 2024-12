Panorama.it - Attenti al vostro SPOF

Una delle grandi preoccupazioni di chi si occupa di cyber security sono gli, che per esteso significa Single Point of Failure, ovvero quell’unico oggetto (qualsiasi esso sia) da cui dipendono le sorti di un intero sistema e, nello specifico, mi riferisco alla vostra vita e, probabilmente, lo avete adesso tra le mani. Lentamente, ma inesorabilmente, lo smart phone si sta trasformando nel. Il pensiero lo avevo da un pezzo, ma una piccola conferma l’ho avuto pochi giorni orsono quando sono entrato in un bar a prendere una bottiglietta d’acqua e sono stato colpito dall’interminabile coda di clienti alla cassa. Erano tutti in attesa che il black out che aveva afflitto il locale terminasse, perché nessuno aveva contanti, ma soltanto carte di credito, e tutte salvate nel proprio smart phone.