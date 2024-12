Zonawrestling.net - WWE: The Undertaker, Mickie James e altre leggende al lavoro su nuovi show esclusivi per A&E

La scorsa settimana, il WWE Performance Center è stato animato da un parterre di talenti leggendari.Icone come The, Eric Bischoff e Sean Waltman erano presenti per girareprogetti futuri per A&E. La collaborazione tra WWE e A&E continua a espandersi, con un aumento della produzione di contenuti in stile documentario che promettono di offrire ai fan uno sguardo più approfondito sulla vita e l’eredità delle loro star preferite.Questa ultima fase di riprese potrebbe essere legata all’ampia spinta della WWE verso programmi originali per A&E, tra cui la serie competitiva WWE LFG (Legends & Future Greats) e la prossima stagione di WWE Rivals. Con nomi come Stone Cold Steve Austin e Kevin Owens già confermati per LFG, la WWE punta sul proprio star power per offrire programmi televisivi imperdibili nel 2025.