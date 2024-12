Thesocialpost.it - Tragico schianto in autostrada tra un camion e tre automobili: è strage

Ieri sera, unincidente si è verificato lungo l’A1, all’altezza del bivio per la Direttissima verso Bologna, al chilometro 264. L’episodio, avvenuto intorno alle 21:30, ha coinvolto un mezzo pesante e tre, causando la morte di tre persone, secondo una prima ricostruzione fornita da La Nazione.Il luogo e i soccorsiSul posto erano intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso, che hanno lavorato per ore in condizioni critiche. L’area è rimasta completamente chiusa al traffico per permettere il recupero dei feriti e delle vittime, oltre che per la rimozione dei veicoli coinvolti.Traffico bloccato e deviazioniLa chiusura del trattole aveva provocato 5 chilometri di coda. Autostrade per l’Italia aveva consigliato ai veicoli leggeri di deviare verso le Croci di Calenzano e rientrare inal casello di Barberino, dopo l’uscita obbligatoria a Calenzano.