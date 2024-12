Ilgiorno.it - Stradella, ladri in due case nella stessa via: rubati ori e argenteria

(Pavia), 9 dicembre 2024 - Furti in duestrada, a, e in un'altra a Vigevano. Approfittando dell'assenza dei proprietari, nel pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre, ignotisi sono introdotti in due abitazioni in via Calamandrei a. In un caso hanno anche tagliato le inferriate e poi forzato la finestra, al piano terra, introducendosi cosìcasa indipendente e mettendo tutte le stanze a soqquadro, rubando alcuni gioielli d'oro, per un valore in corso di quantificazione. Ancheseconda casa si sono introdotti da una finestra forzata, in assenza di inferriate, e in questo caso hanno trovato e rubato diversi oggetti d', per un bottino dal valore da quantificare. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, della Compagnia di, intervenuti quando i proprietari hanno scoperto di essere stati de, ma ierano già fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce.