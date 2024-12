Iodonna.it - Si intitola "Migliore" ed è ispirata a Giulia Tramontano e del piccolo Thiago

Ha promesso di cantarla “a squarciagola” per sua sorella. Chiarain una storia su Instagram ringrazia i Pinguini Tattici Nucleari per la canzone che hanno dedicato alla sorellae al suo bambino mai nato,, uccisi brutalmente la sera del 27 maggio 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, oggi condannato all’ergastolo. La sentenza: ergastolo a Impagnatiello per l’omicidio di, i Pinguini Tattici ricordanoCon il nuovo brano, la band bergamasca ha scelto di dar voce a una delle pagine più buie della cronaca recente italiana.