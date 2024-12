Roma a Natale | 5 mostre da non perdere per un’atmosfera magica

Leggi su Funweek.it

L’8 dicembre 2024 è iniziato ufficialmente il periodo più magico dell’anno. Ilè entrato nelle nostre case e le città sono state addobbate. Tanti gli appuntamenti e gli eventi in arrivo tra cui 5da non. Ledi: Futurismo e BoteroLe 5a cui non si può rinunciare sono:Mostra Il tempo del Futurismo, Viale Belle Arti, 131. Dal 3 dicembre al 28 febbraio 2025, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea diospita Il tempo del Futurismo, a cura di Gabriele Simongini, promossa e sostenuta dal Ministero della Cultura. La mostra celebra l’ottantesimo anniversario dalla scomparsa di Filippo Tommaso Marinetti, avvenuta il 2 dicembre 1944.Mostra Botero a Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia 5. Retrospettiva dedicata all’amatissimo artista colombiano Fernando Botero, recentemente scomparso.