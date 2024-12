Metropolitanmagazine.it - Ritorno agli anni ’90 per le feste: ci pensano le frosty lips

L’incubo di ogni Millennial: gli’90 sono ufficialmente diventati vintage. E come ogni epoca vintage che si rispetti, anche le tendenze, soprattutto beauty, tornano ciclicamente. Ed è il caso delle, ovvero le labbra “glassate” (dal frosting, utilizzato tipicamente per i dolci americani). Che se negli’90 la possibilità si fermava a rossetti e matite labbra, ora le lip combo, come le chiama la Gen Z, sono infinite. E l’effetto “frosting” può essere ricreato in tantissimi modi, dal finish metallizato al gloss glitterato.Lesono l’inspo vintage perfetto per lePerfette per le, possono essere abbinate a un make-up occhi tenue e leggero, per creare contrasto, o puntare a un look total sparkling: le possibilità sono, appunto, infinite. Per gli occhi poi, è possibile creare contrasto anche con glitter di diverse dimensioni.