QUALE HOSTING scegliere per CREARE un SITO WEB

perunWEB. Oggi affronteremo un argomento cruciale: comeunweb. In questa serie di video, esploreremo passo dopo passo tutto ciò che serve perunweb professionale spendendo il meno possibile.WordPress è stata per me una scoperta rivoluzionaria, ma esistono diverse scuole di pensiero su questo. Iniziamo col chiederci: dove mettere il nostroweb? Lavorare in locale o online su un? Vediamo insieme cosa conviene e perché.perunWEB il video che vi spiega tuttoperunWEB? Questa è una di quelle domande che tutti si sono fatti all’inizio, quando non hai competenze e conosci solamente, in maniera limitata, questo mondo.Lavorare in locale significa lavorare sul proprio computer, trasformandolo in un server virtuale.