Leka un fiume in piena | Sento chiacchiere da bar

Coachè orgoglioso di come i suoi hanno ribaltato una partita già persa e vuole fare la rivoluzione. "Va cambiata la cultura sportiva, in questa settimana ho sentito dire che abbiamo battuto Cantù perché ci ha sottovalutato: questi discorsi ormai manco al bar si fanno più, questo è un campionato dove nessuno molla niente, è solo che a volte qualcuno gioca meglio di te e gli devi stringere la mano. Torino all’intervallo aveva una percentuale da tre punti di 11/16, qualcuna per demerito nostro perché all’inizio gli abbiamo lasciato troppo spazio, ma poi è stato chiaro che stavano giocando una partita fantastica e faccio i complimenti a Boniciolli perché vanno a mille all’ora. Conosco Montano da molti anni, so che è un bel tiratore ma non lo avevo mai visto così lucido nelle scelte, si vede che lavorano bene.