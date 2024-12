Sport.quotidiano.net - Impossibile giocare tra Mesola e Masi: "Speriamo si possa recuperare mercoledì 18"

Leggi su Sport.quotidiano.net

rinv.torello rinv. : Calderoni, Crosara, Telloli, Minarelli, Marandella, Lucci, Mantovani, Cavallari E., Allegrucci, Cantelli, Davo. All. Cavallari O.TORELLO VOGHIERA: Broccoli, Ghali, Fiore, Mazzoni, Quarella E., Cattin, Chiossi, Boschini, Toffano, Maione, Parmeggiani. All. Lega. Arbitro: Ferrini di Cesena. Assistenti Franzoni e Panzavolta. La gara che vedeva opposte ile ilTorello Voghiera non si è disputata per l’impraticabilità del campo, visto la pioggia battente che da poco dopo la mezzanotte ha cominciato a cadere su tutto il basso ferrarese, trasformando il terreno di gioco in tante zone con grandi pozzanghere ed erba piena d’acqua. Il direttore di gara alle 14,30, dopo aver svolto l’appello coadiuvata dai collaboratori Franzoni e Panzavolta, è entrata in campo affiancata dai capitani delle due squadre e tentando di far rimbalzare il pallone in diverse zone del campo, ha potuto constatare come questi non rimbalzasse in nessuna delle diverse zone nelle quali era stato fatto il tentativo.