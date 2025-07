Calciomercato Juve Fabrizio Romano svela | Weah piace e tanto al Marsiglia Scambio con Balerdi? Vi dico come stanno le cose

Il calciomercato Juventus si infiamma con le ultime rivelazioni di Fabrizio Romano, che svela dettagli esclusivi sul futuro di Timothy Weah e Leonardo Balerdi. Tra voci di uno scambio con il Marsiglia e le strategie di mercato dei bianconeri, l’attesa cresce: cosa filtra davvero e quali sono le reali possibilità ? Scopriamo insieme come stanno veramente le cose e quale potrebbe essere il prossimo passo della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, Romano: «Weah-Balerdi? Ecco la verità ». Rivelazione sul possibile scambio con il Marsiglia di De Zerbi. Cosa filtra. Fabrizio Romano, su YouTube, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Timothy Weah ed anche sull’interesse del calciomercato Juve per Leonardo Balerdi. Le sue parole. BALERDI E WEAH – «La prima è una notizia che arriva dalla Francia su un possibile scambio tra Juventus e il Marsiglia con Leo Balerdi, difensore centrale, e Timothy Weah. Tim Weah è una notizia che vi abbiamo dato in esclusiva per il Marsiglia e io mantengo la mia informazione su Tim Weah. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Fabrizio Romano svela: «Weah piace e tanto al Marsiglia. Scambio con Balerdi? Vi dico come stanno le cose»

In questa notizia si parla di: juve - romano - weah - calciomercato

Mercato Juve, Romano “incendia” la corsa a quel giocatore: «Anche quel top club di Serie A ha chiesto informazione su di lui» - Il mercato della Juventus si infiamma: Fabrizio Romano svela che anche un top club di Serie A ha chiesto informazioni su un attaccante punta di diamante.

Timothy Weah, spunta il Marsiglia! Dopo aver detto no al Nottingham Forest, Timothy Weah potrebbe lasciare la Juventus in direzione Ligue 1. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e confermato da Fabrizio Romano, il Marsiglia ha effettuato un son Vai su Facebook

#Weah ha rifiutato il #NottinghamForest #Calciomercato #SerieA #Juventus Vai su X

Romano: “Scambio Weah-Balerdi in questo momento a me non risulta. Il Marsiglia…”; Calciomercato: Inter su Ter Stegen, la Roma sogna Wesley e Krstovic, il Lecce su Recoba jr, Insigne piace a Sarri; Juventus, è saltato l'affare Weah-Mbangula col Nottingham Forest: sfumati 23 milioni.

Calciomercato Juve, Romano: «Weah-Balerdi? Ecco la verità» - Fabrizio Romano, su YouTube, ha fornito importanti aggiornamenti sul futuro di Timothy Weah ed anche sull’interesse del calciomercato Juve per Leonardo Balerdi. Segnala juventusnews24.com

Romano: “Scambio Weah-Balerdi in questo momento a me non risulta. Il Marsiglia…” - Fabrizio Romani, sul suo canale YouTube, ha dato alcuni aggiornamenti legati al futuro di Timothy Weah e all'interesse della Juventus per Leonardo Balerdi: "La prima è una notizia ... Da tuttojuve.com