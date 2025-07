Uomo ucciso nel Casertano cadavere in un casolare diroccato

Una tragica scoperta scuote il casertano: Catalin Ionita, romeno di 45 anni, è stato trovato ucciso a colpi di arma da fuoco in un casolare abbandonato ad Aversa. L'episodio inquieta la comunità e solleva numerosi interrogativi sulle circostanze del delitto. Mentre le indagini sono in corso, resta alta l’attenzione su questa drammatica vicenda che ha sconvolto l’intera regione, aprendo uno squarcio sul clima di tensione e insicurezza locale.

Un uomo di 45 anni, romeno, Catalin Ionita, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il corpo senza vita è stato ritrovato ad Aversa in una struttura diroccata, in un'area compresa.

Uomo ucciso a colpi di pistola: ipotesi regolamento di conti - Un uomo di 36 anni, Abdelkrim Cheheb, è stato trovato senza vita nei boschi di Monte Fogliano, tra Vetralla e San Martino al Cimino, vittima di un agguato mortale.

