Rescaldina 40enne muore in guerra in Ucraina

Una tragica perdita scuote Rescaldina: Thomas D’Alba, 40 anni, ha perso la vita in Ucraina combattendo contro l'esercito russo. Ex insegnante di batteria e paracadutista della brigata Folgore, Thomas aveva scelto di mettere al servizio della pace il suo coraggio e la sua dedizione. La sua storia è un esempio di altruismo e sacrificio che lascia un vuoto profondo nella comunità. La sua memoria continuerà a vivere nelle persone che ha toccato.

Thomas D’Alba, un 40enne di Rescaldina, è morto in combattimento in Ucraina contro l’esercito russo. Ex insegnante di batteria alla scuola di musica Nicolò Paganini di Legnano, aveva prestato servizio come paracadutista nella brigata Folgore durante il suo periodo militare. Rescaldina, 40enne muore in guerra Ucraina La notizia della sua morte è stata diffusa sui social da Vladislav . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Rescaldina, 40enne muore in guerra in Ucraina

In questa notizia si parla di: rescaldina - 40enne - ucraina - muore

Quarantenne di Rescaldina muore in guerra in Ucraina; Rescaldina, 40enne muore in guerra in Ucraina; Ucraina, combattente di Rescaldina muore in battaglia.