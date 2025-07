Thomas D' Alba ammazzato in Ucraina | chi era e perché si trovava lì

Thomas D’Alba, un italiano di 40 anni originario di Legnano, ha scelto di mettere da parte la sua vita come musicista per combattere in Ucraina, dimostrando un coraggio senza confini. La sua storia è un esempio di dedizione e solidarietà, ma anche di quanto il conflitto coinvolga persone provenienti da ogni angolo del mondo. Thomas è caduto in battaglia nella regione di Sumy, lasciando un ricordo indelebile di altruismo e passione.

Thomas D'Alba, un 40enne italiano originario di Legnano che aveva servito nella Folgore e aveva poi lasciato il suo lavoro di musicista per andare a combattere con gli ucraini, è morto in battaglia. A darne notizia è stato sui social Vladislav Maistrouk, creator digitale e attivista ucraino, che lo conosceva e lo aveva incontrato di recente. "Thomas era un uomo gentile e coraggioso, un italiano. E' caduto in battaglia, nella regione di Sumy, difendendo l'Ucraina e l'Europa", scrive Maistrouk. Secondo Avvenire, D'Alba sarebbe stato ucciso a metà giugno. Maistrouk conclude così il suo ricordo: "Una cosa che mi disse Thomas, e che vorrei leggessero gli italiani, soprattutto chi dubita, o chi è contro: 'Sono stato in molte missioni all'estero, ed a volte mi chiedevo se fossi dalla parte giusta.

