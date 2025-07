Kenny Omega ammette il ritiro si avvicina | Ogni incontro ora ha un peso diverso

diventare un ricordo indelebile, celebrando una carriera straordinaria e lasciando un’eredità eterna nel mondo del wrestling.

Kenny Omega lotta da oltre vent’anni e, nel corso della sua carriera, il suo corpo ha subito moltissimi colpi e fatiche. Proprio per questo motivo, ora ha ammesso che non gli resta molto tempo nella sua carriera sul ring. Parlando a Wrestling Observer Radio, Omega ha spiegato che, con l’avanzare dell’età e il numero sempre più limitato di match che potrà disputare, dà un enorme valore a ogni singola performance. Spera che ogni incontro possa significare qualcosa, perché quelli privi di significato consumano lentamente ciò che gli resta. Vuole assicurarsi che il poco che gli rimane sia comunque qualcosa di valido e speciale: “Ora che sto invecchiando e che le mie esibizioni saranno un po’ più limitate, do davvero un grande valore a ogni singola performance. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net