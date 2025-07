Philipsen la gioia dopo la prima tappa del Tour | Il sogno di una vita

Philipsen conquista la prima tappa del Tour de France 2025, regalando un’emozione indimenticabile e avvicinando il sogno di una vita. La vittoria, frutto di talento e strategia, segna un inizio promettente per il belga, che ora indossa la maglia gialla con orgoglio. Per Philipsen, questa vittoria rappresenta molto più di un semplice successo: è il traguardo di un cammino lungo e appassionante, un passo importante verso la gloria.

Lille (Francia), 5 luglio 2025 - In una giornata ricca di sorprese e colpi di scena, un verdetto è in linea con gran parte dei pronostici: la tappa 1 del Tour de France 2025, con allegata la prima maglia gialla, va a Jasper Philipsen, bravo prima a evitare la trappola dei ventagli e poi a vincere la volata per pochi intimi. Le dichiarazioni di Philipsen. Per il belga il conto totale alla Grande Boucle sale a 10, ma questa vittoria ha un sapore nettamente diverso, come dichiarato ai microfoni del dopo tappa. "E' fantastico: si tratta di una vittoria che non dimenticherò mai. E' stato un vero e proprio sforzo di squadra.