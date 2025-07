Truffe telefoniche scatta la stretta dell’Agcom contro lo spoofing | cosa cambierà

Le truffe telefoniche, soprattutto quelle provenienti da call center esteri mascherati da numeri italiani, rappresentano un problema crescente per milioni di utenti. Per contrastare questa piaga, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha deciso di intervenire con misure decisive. Due date chiave segnate sul calendario: 19 agosto e 19 novembre 2025. Ma cosa cambierà effettivamente? Scopriamolo insieme, perché la lotta allo spoofing sta per intensificarsi.

Telefonate finte dall’Italia che arrivano dai call center esteri: l’Agcom prende provvedimenti. Cosa ha deciso e cosa cambierà. Stanchi di ricevere finte telefonate dall’Italia, che in realtà arrivano call center esteri? Arriva la stretta dell’Agcom, due le date da segnare: 19 agosto e 19 novembre 2025. Vediamo perché. – notizie.com L’Agcom ha messo in campo le prime misure anti-truffa per risolvere l’annoso problema dei call center, che spesso diventano molesti. Le telefonate spesso arrivano a qualsiasi ora della giornata, anche più volte al giorno e anche nonostante abbiate detto chiaramente di non essere interessati alle offerte proposte. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Truffe telefoniche, scatta la stretta dell’Agcom contro lo spoofing: cosa cambierà

L'Agcom è pronta a fare partire i filtri sulle chiamate provenienti dall'estero da finti fissi italiani e, dopo tre mesi, anche dalle telefonate da numeri mobili Vai su Facebook

