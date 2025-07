Traffico da bollino rosso nel primo esodo di luglio

Ma nulla può fermare l’entusiasmo di chi sogna già di relax e divertimento. Le strade si riempiono di veicoli, mentre le previsioni indicano un weekend intenso per chi si mette in viaggio in questa prima ondata di luglio. Preparati a vivere un’avventura fatta di attese e scoperte: il turismo estivo è ufficialmente partito!

Motori scaldati già da venerdì sera. Nel primo esodo di luglio tutto corre o rallenta in coda, secondo le previsioni. Un sabato con traffico da bollino rosso sulle autostrade per raggiungere le località scelte per le vacanze. Da Nord a Sud, il flusso di auto è in costante aumento, dalle grandi città verso i luoghi villeggiatura, sia verso il mare sia verso la montagna. Pioggia e acquazzoni hanno rallentato a tratti la corsa verso le spiagge ma, soprattutto nel Centro Sud, il gran caldo continua a essere un compagno di viaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Traffico da bollino rosso nel primo esodo di luglio

