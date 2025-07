Saldi A Milano boom abbigliamento e accessori donna scontrino medio da 130 euro

Milano si colora di shopping: i saldi estivi registrano un boom di vendite, con uno scontrino medio di 130 euro. Abbigliamento e accessori donna, calzature da mare e pantaloni da uomo sono i protagonisti di questa prima giornata di festa, tra sconti dal 20 al 40%. La città si prepara a vivere un’estate all’insegna dello stile e delle occasioni imperdibili: scopriamo insieme le tendenze di questa stagione!

(Adnkronos) – Il primo giorno di saldi estivi a Milano è in linea con lo scorso anno, con uno scontrino medio che si attesta sui 130 euro. Gli articoli piĂą venduti? Abbigliamento e accessori donna, calzature da mare, costumi e pantaloni da uomo. Gli sconti maggiormente applicati variano dal 20 al 40%.

