Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | Jasper Philipsen perfetto assieme alla squadra Male Milan Merlier ed Evenepoel

Il Tour de France 2025 si apre con uno spettacolo di pura forza e strategia, lasciando il pubblico senza fiato. Jasper Philipsen brilla come un fuoriclasse, conquistando il massimo dei voti e la tanto desiderata Maglia Gialla, mentre gli altri protagonisti, come Milan Merlier ed Evenepoel, devono accontentarsi di performance meno brillanti. La prima tappa ha già regalato emozioni intense: ecco le pagelle di un inizio di corsa che promette spettacolo fino alla linea d’arrivo.

PAGELLE PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Jasper Philipsen, voto 10: troppo forte lui, dominante l’Alpecin-Deceuninck. Hanno gestito la corsa nel migliore dei modi, erano addirittura in cinque davanti e poi il leader in prima persona ha completato l’opera. Dieci vittorie di tappa al Tour, ma soprattutto la gioia di andare a vestire la Maglia Gialla. Biniam Girmay, voto 8: sognava la Maglia Gialla, ma l’avversario oggi era troppo forte. In ogni caso non vuole abdicare: la Maglia Verde l’ha portata a casa a Parigi l’anno scorso e cerca il bis. Gran secondo posto di classe per l’eritreo. Matteo Trentin, voto 7: 35 anni e non sentirli. 🔗 Leggi su Oasport.it