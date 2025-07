F1 il film supera 30 film di brad pitt al box office con un traguardo

F1: The Movie conquista il pubblico e supera 30 film di Brad Pitt al botteghino, segnando un record storico nel panorama cinematografico. Diretto da Joseph Kosinski, noto per Top Gun: Maverick, il film narra la storia avvincente di Sonny Hayes, un pilota di Formula 1 che sfida il passato per tornare in pista. Un successo straordinario che dimostra come il mondo del motorsport possa emozionare anche sul grande schermo, lasciando il pubblico senza fiato fino all’ultima corsa.

Il film F1: The Movie sta ottenendo risultati di grande rilievo, posizionandosi tra le produzioni di maggior successo per Brad Pitt. Diretto da Joseph Kosinski, noto per aver diretto Top Gun: Maverick, il lungometraggio narra le vicende di Sonny Hayes, un pilota di Formula 1 immaginario che ritorna in pista dopo anni di assenza a causa di un incidente. Risultati al botteghino e record storici.. F1 The Movie ha debuttato il 27 giugno con un incasso domestico di circa $57 milioni. Questo risultato ha rappresentato il miglior esordio nella storia delle uscite Apple Studios. Secondo le stime, nel fine settimana successivo, il film avrebbe raggiunto un totale tra i $24 e $25 milioni, portando la raccolta complessiva negli Stati Uniti a circa $109 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - F1 il film supera 30 film di brad pitt al box office con un traguardo

