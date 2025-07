Evenepoel in ritardo e furioso al Tour sotto accusa tutta la Soudal | Errore stupido abbiamo dormito

Remco Evenepoel si presenta furioso e deluso al traguardo di Lille, dopo una prima tappa del Tour 2025 segnata da errori e imprevisti. La Soudal, sua squadra, è sotto accusa per un errore stupido che ha compromesso la strategia. La rabbia del campione belga è palpabile: ogni secondo perso pesa, e il morale non è dei migliori. Ma la corsa è appena iniziata, e ci sono molte più sfide da affrontare...

La rabbia di Remco Evenepoel non si placa nemmeno dopo il traguardo di Lille, della 1a tappa del Tour 2025. Il campione belga ha perso 40" da Pogacar e Vingegaard: "Sembrava che avessimo tutto sotto controllo, persi secondi stupidi. Iniziare così non è proprio il massimo.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

