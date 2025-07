Apocalypse Pride | i gay litigano con i transessuali pro Pal contro i filo-israeliani e le femministe si arrevutano

Il Napoli Pride si presenta come un mosaico complesso di voci e tensioni, dove oltre 200mila persone hanno affollato le strade, ma dietro la festa si celano conflitti e polemiche profonde. Tra fazioni che si scontrano per diritti, identità e ideali, emerge un quadro di divisione che rischia di offuscare il vero messaggio di inclusione. È tempo di interrogarsi: come può una comunità così vasta trovare unità in un mare di divergenze?

Oltre “200mila” persone hanno preso parte al Napoli Pride, comunica trionfante Antonello Sannino Presidente Antinoo Arcigay Napoli. Peccato che non dica che in quella fiumana umana la pace fosse solo uno slogan, così come i diritti condivisi, visto che la manifestazione che si è svolta oggi a Napoli è stata devastata dalle polemiche interne tra le varie sigle. Tutti contro tutti, con tanto di contro-manifestazione delle femministe di “Arrevutammo”, sigla vicina ai centri sociali e alla sinistra anarchica “La maturità politica del Napoli pride, soprattutto in questo delicatissimo momento storico, ha ulteriormente consolidato la forza delle associazioni LGBTQIA+ e la solidità del messaggio politico del pride stesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Apocalypse Pride: i gay litigano con i transessuali, pro Pal contro i filo-israeliani e le femministe si “arrevutano”

In questa notizia si parla di: pride - apocalypse - litigano - transessuali

Apocalypse Pride: i gay litigano con i transessuali, pro Pal contro filo-israeliani e femministe si arravuotano; Pride Napoli, bandiere della Palestina e slogan per Gaza al corteo partito dal Municipio.