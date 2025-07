Auto contro moto a Luzzana | un morto ferito anche un bimbo di 9 anni

Un tragico incidente a Luzzana sconvolge la comunità: un morto e un bambino di 9 anni ferito gravemente dopo uno scontro tra auto e moto. L’intervento tempestivo dell’elisoccorso ha portato il bambino in ospedale, ma il dolore e la paura si fanno sentire in tutta la valle. Un dramma che ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e tragedia sulle nostre strade.

Luzzana. Una persona è morta nel pomeriggio di sabato 5 luglio in un incidente stradale a Luzzana, in Val Cavallina. L’allarme è scattato intorno alle 17. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno scontro tra un’auto e una moto: sconosciute le generalità della vittima. Ferito nello schianto un bambino di 9 anni. Vicino alla Statale 42 è atterrato l’elisoccorso decollato da Bergamo che ha trasportato il piccolo al Papa Giovanni, dove è arrivato in codice giallo pochi minuti dopo le 18. Il tratto di Statale interessato dall’incidente, al km 38, è stato chiuso in entrambe le direzioni. Paralizzato il traffico nell’area: sul posto anche i tecnici di Anas per la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it