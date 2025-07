Cavo Telecom tranciato da un trattore Santa Maria dell’Arzilla resta senza internet

Un incidente inatteso ha lasciato Santa Maria dell’Arzilla senza connessione internet, quando un trattore ha tranciato un cavo Telecom, sradicando anche quattro pali della fibra. La Polizia Locale ha immediatamente messo in sicurezza la zona, ma i residenti dovranno attendere fino a lunedì per il ripristino. Nel frattempo, è fondamentale adottare soluzioni alternative per mantenere il contatto e l’accesso ai servizi digitali.

Pesaro, 5 luglio 2025 – Nel pomeriggio di oggi, un trattore per la raccolta della paglia a Santa Maria dell’Arzilla (zona chiesa, strada provinciale n.32) ha tranciato un cavo della rete Telecom. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale che, dalle 14 alle 16, ha lavorato per la messa in sicurezza della zona. Il mezzo avrebbe sradicato 4 pali della linea firbra. I residenti rimarranno senza rete fino a lunedì, nel frattempo l’azienda, sollecitata in modo costante dal Comune di Pesaro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino, continua a lavorare sul tratto. È possibile che i disagi si estendano su tutto il quartiere di Santa Maria dell’Arzilla che anche in un tratto di strada in direzione Mombaroccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavo Telecom tranciato da un trattore, Santa Maria dell’Arzilla resta senza internet

In questa notizia si parla di: cavo - telecom - tranciato - trattore

BLACK OUT TELEFONICO E INTERNET. LA DIFFIDA DEL SINDACO CAPALBO E LA RISPOSTA DELLA TELECOM L’interruzione delle telecomunicazioni relative alla giornata di ieri 9 giugno 2025, che ha interessato il comune Acri ed altri paesi del circonda Vai su Facebook

Cavo Telecom tranciato da un trattore, Santa Maria dell’Arzilla resta senza internet.

Trattore trancia cavo: "Dieci mesi di calvario e nessuno interviene" - Il Resto del Carlino - Un trattore agricolo trancia, per errore, un cavo della fibra e per un residente nella zona del Pinocchio inizia un vero e proprio calvario tecnico. Scrive ilrestodelcarlino.it

Tranciano cavo per fare i lavori: un mese senza linea - MSN - Non solo è stato aggiustato il cavo Telecom accidentalmente tranciato durante dei lavori di cantiere, ma Fibercoop "sta intervenendo – assicura l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari ... Segnala msn.com