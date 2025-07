C64 Mad Moggy | Il Gatto Impazzito che Corre sul Tuo Commodore 64!

Se sei appassionato di retro gaming e sfide mozzafiato, preparati a vivere un’esperienza unica con Mad Moggy: il gatto impazzito che corre sfrenato sul tuo Commodore 64! Sviluppato da VisualImpact in assembler, questo gioco ti mette alla prova come mai prima d’ora. Pronto a controllare un felino scatenato e a superare ostacoli sempre più complicati? Allora, immergiti in questa corsa pazza e scopri cosa succede quando l’instinto diventa una vera sfida!

Hai mai provato a controllare un gatto impazzito? Mad Moggy è qui per metterti alla prova! Questo gioco per Commodore 64, sviluppato da VisualImpact in assembler, ti sfida a guidare un gatto scatenato attraverso diversi livelli, raccogliendo tutti gli oggetti necessari senza cadere o finire contro i teschi (soprattutto nei livelli avanzati!). Come Funziona Mad Moggy?. Una volta partito, Mad Moggy corre a tutta velocità in una direzione finché non urta qualcosa (o premi il tasto per invertire la marcia). A quel punto, il gatto si gira e parte di schianto nella direzione opposta—proprio come farebbe un vero felino! Controlli:. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net