Nel giorno in cui il mondo del calcio si unisce nel dolore per la perdita di Diogo Jota e André Silva, tragicamente scomparsi in un incidente in Spagna, si solleva anche il dibattito sull’assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali. Un gesto che ha acceso le polemiche e diviso i tifosi, lasciando molti a chiedersi cosa abbia spinto il fuoriclasse portoghese a non partecipare, suscitando così un amaro sfregio in un momento di profondo cordoglio.

Nel giorno dell'ultimo saluto del Portogallo a Diogo Jota, il centravanti del Liverpool morto in un tragico incidente stradale in Spagna insieme al fratello Andrè Silva, il mondo del calcio piange per i due giovani e si divide riguardo allo "sgarbo" di Cristiano Ronaldo, assente eccellente ai funerali del compagno di nazionale. Tanti i calciatori presenti alle esequie, dai compagni di squadra vecchi e nuovi come il capitano Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alexis MacAllister, Darwin Nu'nez, Ibrahima Konatè e Caoimhin Kelleher all'allenatore dei Reds, Arne Slot, oltre ai connazionali Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix e al ct del Portogallo, Roberto Martinez. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Diogo Jota, Cristiano Ronaldo assente ai funerali: sfregio, dove l'hanno beccato

