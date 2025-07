Putin e Xi assenti al vertice dei Brics | il ribaltone sul nuovo ordine mondiale

Il vertice dei Brics a Rio de Janeiro si apre con due assenze di peso: Xi Jinping e Vladimir Putin. Il mancato coinvolgimento delle due grandi potenze storiche potrebbe segnare una svolta nel panorama globale, ridimensionando l’ambizione del gruppo di plasmare un nuovo ordine mondiale. Se il cambiamento avverrà, come sperano Mosca e Pechino, potrebbe non essere guidato dall’anti-G7, ma da nuove dinamiche emergenti che rivoluzionano gli equilibri internazionali.

