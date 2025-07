LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Emma Vittoria Giannelli ancora d’argento negli 800 sl! Ora la 4×200 sl maschile

Il clima di emozione cresce mentre si avvicina l’ultimo evento dei Campionati Europei Juniores 2025: la staffetta 4×200 stile libero maschile. L’Italia, con Zanin, Valente, Pernice e Ferrazza, punta al podio in un contesto di forte competitività internazionale. Nel frattempo, Emma Vittoria Giannelli conquista una spettacolare medaglia d’argento negli 800 stile libero, aggiungendo un’altra brillante pagina alla storia degli Europei juniores. L’atmosfera è infuocata: ecco come si conclude questa giornata indimenticabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00. E’ il momento dell’ultima gara di giornata, la 4×200 stile libero maschile. L’Italia schiera Zanin, Valente, Pernice e Ferrazza e può puntare al podio ma non mancano le pretendenti di qualità 19.59: Per l’Italia arriva la medaglia numero 11 della edizione 2025 degli Europei juniores grazie ad Emma Vittoria Giannelli 19.58. ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOO GIANNELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! L’azzurra conquista il secondo gradino del podio come nei 1500 alle spalle della russa Diakova che vince in 8’27?78, seconda l’azzurra in 8’29?65, bronzo per la britannica Blocksidge in 8’33?78 19. 🔗 Leggi su Oasport.it