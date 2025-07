Cgil lavoratori sgridati se si dissetano per il caldo Segnalati alcuni casi limite in Sardegna

In un'estate torrida, molti lavoratori italiani si trovano a fronteggiare condizioni insostenibili senza adeguate tutele, tra divise invernali in ospedale e locali invasi dal caldo. Segnalazioni dalla Sardegna evidenziano situazioni limite, dove la sicurezza e il rispetto dei diritti vengono spesso trascurati. È ora di chiedere interventi concreti, perché nessuno dovrebbe sacrificare la propria salute per il profitto. La tutela dei lavoratori deve essere una priorità , sempre.

C'è chi è costretto a fare le pulizie negli ospedali con la divisa standard invernale perché non c'è stato il via libera sul versante della sicurezza. Chi deve cucinare in locali non bene climatizzati e chi lavora per grandi multinazionali in punti vendita dove lo split non regge le alte temperature di questi giorni e va in tilt. Poi ci sono i casi limite, sempre sotto le insegne di multinazionali,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cgil, lavoratori sgridati se si dissetano per il caldo. Segnalati alcuni "casi limite" in Sardegna

