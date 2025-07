money road grazia e yaser nel mirino del web tra insulti feroci e recensioni fake

La finale di Money Road ha acceso il web con insulti e recensioni false, scatenando un vero e proprio tsunami di reazioni negative sui social. Al centro della polemica: la decisione di Yaser e Grazia nel momento cruciale del reality, quando hanno prelevato il montepremi finale dal distributore automatico. I 12 concorrenti, che avevano accumulato 174.300 euro, si sono trovati a dover scegliere se...

La finale di Money Road ha scatenato forti reazioni sui social, dando il via -come spesso accade in questi casi- a un’ondata di odio e indignazione online, a catena su tutte le piattaforme. Al centro della polemica: la scelta di Yaser e Grazia durante il momento decisivo del reality, ovvero il prelievo del montepremi finale dal distributore automatico. I 12 concorrenti, che avevano accumulato 174.300 euro, si sono trovato a dover scegliere se ritirare la propria quota (14.525€) o il doppio (29.050€) togliendo così la possibilità ad altri di ritirare la loro. Mentre la maggior parte ha scelto la via più ‘equa’, Yaser e Grazia hanno prelevato il doppio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it