Musiala subisce un infortunio terrificante in PSG-Bayern | il piede prende una posizione innaturale

Un’ombra di preoccupazione si addensa sul campo quando Musiala, stella del Bayern Monaco, subisce un infortunio devastante durante la sfida contro il PSG. Il suo piede assume una posizione innaturale dopo un contrasto con Donnarumma, lasciando tutti senza parole. La scena, intensa e drammatica, ha scosso anche i suoi compagni e il portiere avversario. Continuate a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa tragedia sportiva.

