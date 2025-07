Torino l' esplosione della palazzina è di origine dolosa | arrestato un uomo La vittima Jacopo Peretti non era il bersaglio

Un'esplosione devastante scuote Torino, trasformando una notte in un incubo: la palazzina 232 è stata fatta esplodere da un atto doloso. La vittima, Jacopo Peretti, non era il bersaglio, ma dietro questa tragedia si nasconde la mano di un uomo arrestato poco dopo. Questa non è una semplice disgrazia: un crimine che mette in evidenza quanto le minacce possano celarsi dietro le apparenze.

Non è stata una disgrazia. C'era la mano di un uomo dietro l'esplosione che nella notte fra il 30 giugno e il 1° luglio, a Torino, ha devastato una palazzina residenziale.

