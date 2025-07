Prigioni in prefabbricato | l’idea seduce anche in Francia

In un’epoca in cui l’innovazione si fa strada anche nel sistema penitenziario, il modello delle prigioni prefabbricate conquista i confini francesi. Lavau, alle porte di Troyes, si prepara a diventare il simbolo di questa rivoluzione, con l’obiettivo di ridisegnare il concetto di carcere e promuovere soluzioni più rapide ed efficienti. Ma quale impatto avrà questa nuova frontiera sulla riabilitazione e sulla sicurezza?

Parigi, 5 luglio 2025 – Lavau è un piccolo comune di circa 1.500 abitanti, nella periferia della città francese di Troyes. Un terzo della popolazione risiede in un centro penitenziario nuovo di zecca, costruito appena due anni fa. Ed è proprio qui che, entro ottobre 2026, dovrebbe sorgere anche la prima delle 17 prigioni prefabbricate volute da Gérald Darmanin, destinate ad ospitare detenuti condannati per reati minori o a fine pena. Il vantaggio di queste strutture, costruite in cemento armato, non risiede solo nel tempo di costruzione ridotto – circa 18 mesi contro i 7 anni necessari per una prigione tradizionale – ma anche nel costo dimezzato: 200. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prigioni in prefabbricato: l’idea seduce anche in Francia

