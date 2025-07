Sinner spaventa Wimbledon | travolto anche Martinez il suo nuovo record

Jannik Sinner continua a stupire a Wimbledon, dimostrando una superiorità indiscutibile sul campo e consolidando il suo status di numero 1 al mondo. Con una vittoria schiacciante contro Pedro Martinez, l'azzurro si prepara ora agli ottavi, lasciando solo cinque game all'avversario e lasciando il pubblico entusiasta. La sua determinazione e talento lo proiettano verso traguardi sempre più ambiziosi, facendo sognare gli appassionati di tennis italiani e non solo.

Fino a questo momento solo il maltempo è riuscito a fermare Jannik Sinner. L'azzurro, numero 1 del tennis mondiale, approda agli ottavi a Wimbledon dopo aver battuto in scioltezza il 28enne Pedro Martinez, numero 52 del mondo, sconfitto 6-1 6-3 6-1 in meno di due ore di gioco. Agli ottavi, in programma lunedì, il numero uno al mondo affronterà il vincente della sfida tra il bulgaro Dimitrov e l'austriaco Ofner. Soltanto 5, dunque, i game concessi al malcapitato avversario, proprio come per l'australiano Vukic nel secondo turno. Con il senno di poi, l'unico a far "tribolare" un po' il fenomeno di San Candido è stato Luca Nardi, che nel derby italiano al primo turno è riuscito a strappare "addirittura" 7 parziali all'altoatesino.