Grandinate in collina nel Ravennate Coldiretti | Danni all’agricoltura

Un'ondata di grandinate improvvise ha colpito le colline del ravennate, causando ingenti danni all'agricoltura locale. Dopo giorni di caldo estremo, la perturbazione ha portato temporali violenti con chicchi di grandine di dimensioni significative, compromettendo raccolti e imprese agricole. La situazione mette in difficoltà gli agricoltori, che ora chiedono interventi tempestivi e misure di tutela. È fondamentale valutare gli impatti e pianificare strategie di resilienza per il futuro.

Faenza (Ravenna), 5 luglio 2025 – Un violento temporale  oggi pomeriggio ha colpito con grandinate sparse parte della provincia e in particolare alcune aree di collina. Si segnalano danni nelle campagne di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio. Dopo giorni di caldo molto intenso, la perturbazione ha scatenato in collina grandinate persistenti accompagnate da vento forte, con chicchi radi ma con diametro anche superiore a quello di una moneta da 2 euro. Le zone più colpite, con danni già evidenti su frutteti, uliveti e vigneti, secondo un primo monitoraggio avviato da Coldiretti tra gli associati, sarebbero quelle di Borgo Rivola, Isola, Rontana, Strada Casale e Fognano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grandinate in collina nel Ravennate, Coldiretti: “Danni all’agricoltura”

In questa notizia si parla di: grandinate - collina - danni - ravennate

Forti grandinate in collina, bufera di vento e alberi caduti in città : tante richieste d'intervento al 115 - Le colline sono state sconvolte da violente grandinate e venti impetuosi, mentre in città si sono abbattuti alberi caduti e situazioni di emergenza.

Si segnala il progressivo sconfinamento dell'attività temporalesca dalla pedecollina emiliana verso le pianure tra Parma e Bologna: forti temporali con annesse grandinate Radar su bit.ly/radarCMER Vai su Facebook

Grandinate in collina nel Ravennate, Coldiretti: “Danni all’agricoltura”; Grandine e vento forte, danni in collina alla frutta in raccolta; Temporale con grandine e vento: pesanti danni nei campi della valle del Senio.

Grandinate in collina nel Ravennate, Coldiretti: “Danni all’agricoltura” - L’associazione ha fatto partire un monitoraggio tra le aziende: “Nell’ultimo decennio in Italia persi 20 miliardi di euro” ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Un’altra grandinata causa gravi danni in collina - Un violento sistema temporalesco nel pomeriggio odierno ha interessato parte della provincia con grandinate sparse che hanno colpito in particolare alcune aree di collina. Secondo ravennawebtv.it