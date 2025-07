Fa caldo? Vota ecologista | l’ultima campagna social di Avs Come coprirsi di ridicolo e vivere infelici

In un mondo in cui il caldo incessante diventa sempre più insopportabile, la campagna social di AVS si distingue per il suo tono provocatorio e forse fuori luogo. Se prima si scherzava con slogan come «Piove, governo ladro», ora si invita a votare ecologisti come se fosse l’unica soluzione possibile. Ma davvero basta un clic per cambiare il clima o questa campagna rischia di coprirsi di ridicolo?

Una volta era «Piove, governo ladro». Oggi è «Fa caldo vero? Vota ecologista». Con la differenza che quella era una frase di intento satirico e questo è uno slogan politico serio. O, almeno, che vorrebbe essere serio nelle intenzioni di chi l’ha lanciato, vale a dire Avs. «Questa è l’estate più calda della tua vita. Fino ad ora. Il tempo sta per scadere, bisogna scegliere da che parte stare», avvertono sui propri social Sinistra italiana ed Europa Verde. «Fa caldo vero? Vota ecologista»: Avs si copre di ridicolo. E quali sono le parti tra cui scegliere? Ma naturalmente «o i climafreghisti al governo, che stanno zitti e fanno finta di niente, mentre i cambiamenti climatici stravolgono le nostre vite e alla fine a pagare il conto sei sempre e solo tu. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Fa caldo? Vota ecologista”: l’ultima campagna social di Avs. Come coprirsi di ridicolo e vivere (in)felici

