Una scoperta sorprendente scuote il mondo dell’antimafia: la Guardia di Finanza ha rinvenuto i brogliacci delle intercettazioni degli anni ’90, svelando connessioni oscure tra Cosa Nostra, appalti pubblici e il Gruppo Ferruzzi. Questi documenti, nascosti tra polverosi fogli, rischiano di riscrivere la storia delle infiltration mafiose nel settore economico. Un tassello che potrebbe cambiare le carte in tavola sulla strage di via D’Amelio e sulle vere cause dietro quella tragedia.

Sono stati ritrovati dalla Guardia di Finanza i brogliacci delle intercettazioni effettuate negli anni ’90 nell’ambito delle indagini sulle infiltrazioni di Cosa Nostra nel settore imprenditoriale. E, in particolare, nelle aziende del Gruppo Ferruzzi. Si tratta dell’attività che era stata disposta dalla procura di Palermo nell’inchiesta mafia-appalti che, secondo molti, sarebbe il vero movente della strage di via D’Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Borsellino, ritrovati i brogli delle intercettazioni Cosa Nostra-appalti. La scoperta delle Fiamme Gialle di Caltanissetta conferma quanto già accertato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Borsellino, ritrovati i brogli delle intercettazioni mafia-appalti. Dopo le bobine i fogli impolverati del ’92

